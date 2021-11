Halottnak tette magát Britney Spears, aki idén halloweenkor egy rejtélyes gyilkosság áldozatának öltözött.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Az énekesnő egészen komolyra vette a figurát, amiről Instagram-oldalán több fotót is megosztott követőivel, sőt, még egy sztorit is írt mellé, amiben elmeséli, mi is történt vele.

A barátnőivel ment vacsorázni, mindössze egy pohárral ivott, majd taxival ment haza, később a szomszédja talált rá a földön fekve. Kész rejtély. Ki képes ilyesmire? Csodálatos családja volt, akik persze nem voltak a közelben

— írja Britney.