Továbbra sem veszített népszerűségéből a Squid Game. A Netflix sikersorozata már TikTokon is hódít, ahol a felhasználók a „Red light, green light” játék jelenete alá keverik a Florence and the Machine’s „Dog Days Are Over” című dalát.

A TikTok eddig 235 ezer ilyen videót termelt ki, ahol annyi a lényeg, hogy ha a robot azt mondja, „red light”, a zene megáll, majd ha elhangzik, hogy „green light”, ismét felcsendül a dal, pont úgy, ahogy a sorozatban kell ezt követnie a játékosoknak a túlélés érdekében.

A tiktokkerek ezt felhasználva mindenféle szituációt felvesznek videóra, ami a futásra van kihegyezve értelemszerűen.

A hihetetlen nézettséget produkáló Golden._.Stables nevű felhasználó például a műanyag lovait mozgatja a kamera előtt. Egyébként ő volt az, aki elsőként feltöltötte ezt a remixet, ami azóta futótűzként terjed.

Itt van még néhány videó: