Sokan jövünk zavarba, ha valamilyen véleményt kell alkotnunk egy-egy internetes vásárlásunkat követően. Ezek a visszajelzések pedig sokak számára értékesebbek, mint bármilyen más, a termékeket jellemző marketing leírás.

A sokszor kevésbé hasznos csillagokkal jelölt értékelésekkel, illetve a gyors kiszállítást dicsérő sorokkal a következő vásárló nem mindig van kisegítve. Ez az eset viszont nem állt annál a nőnél, aki egy testhezálló szabadidő nadrágról zengett ódákat humoros módon az Amazonon.

Csak annyit mondhatok, hogy minden színben újra fogok rendelni a darabból. Itt én vagyok látható, ahogy gurulok és csúszok lefelé egy hegyről, mert túlságosan féltem felállni. A leggingsem még egy kicsit sem szakadt el, pedig sziklákon és a fákon is megakadtam

– írta ötcsillagos értékeléséhez.

A hölgy képeket is csatolt magáról, amelyeken az látható, ahogy a webshopon szereplő nadrágban csúszkál le a hegyoldalról. A strapabírósági teszttel is felérő mutatványt a többi kommentelő nagy örömmel vette, ráadásul a poszt még Twitter-en is hosszú utóéletnek örvend, annak ellenére, hogy az eredeti bejegyzés tavaly júliusi.

Valóban jó érzés látni egy elégedett vásárlót, még ha az kicsit sajátos módon is használja a terméket, ezzel szórakoztató perceket szerezve a többi felhasználónak.

(Forrás: LadBible)