A Netflix még tavaly mutatta be az Enola Holmes című filmet, amiben a Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown formálta meg a zseniális detektív kishúgát, aki eltűnt édesanyját próbálta felkutatni.

Fotó: Instagram

A film hatalmas siker volt, a Netflix pedig be is rendelte a második epizódot, amit jelenleg épp Londonban forgatnak. A Just Jared Instagramon tett közzé egy képet, amin rögtön Enolát, illetve a Sherlock Holmest megformáló Henry Cavillt is láthatjuk.