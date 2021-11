Ez ám a romantika!

Fotó: Shareif Ziyadat / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az amerikai Daniel Hernandez, vagy ismertebb nevén Tekashi 6ix9ine már többször is keverte a biztosítékot az internet népénél. Legutóbb akkor írtunk róla, amikor börtönből szabadulása után Gooba című szerzeménye alig egy nap alatt a slágerlisták élére került, most azonban ismét rossz fát tett a tűzre – legalábbis egyesek szerint.

A 25 éves rapper mindig is szerette hangoztatni, hogy mekkora vagyona van, ezt pedig barátnője, a szintén 25 éves Jade nevű modell születésnapján is bemutatta. A férfi több Hermès táskát, valamint egy Rolls Royce-ot vásárolt a barátnőjének, az igazi meglepetés azonban csak akkor jött, amikor Jade kinyitotta az egyenként több tízmillió forintba kerülő Birkineket,

bennük ugyanis még több köteg amerikai dollár is el volt rejtve.

Az ajándékozásról persze videó is készült, ezt alább tekintheti meg: