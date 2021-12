Az illető szőrmerajongó, már ha létezik ilyen.

Fotó: Facebook

Szombat hajnalban jelent meg a Squatting Slavs In Tracksuits oldalon két fotó, amelyek Budapesten készültek. A képeken egy férfi látható, aki a decemberhez képest enyhe időben egy hatalmas fehér-szürke bundát visel. A 444.hu találataként aztán a fotók szépen el is kezdtek terjedni a neten, mindenki azt találgatta, ki lehet az illető, a kommentszekcióban pedig többen megjegyezték, hogy nekik is feltűnt már a különös jelenség itt-ott Budapesten.

A portál időközben kiderítette, hogy egy 38 éves IT-tanácsadó lapul a méretes szőrmében, aki nyíltan vállalja, hogy bundamániás. Az Instagram-oldalán egy csomó képet meg is osztott már a szerzeményeiről, amelyek között ott van az az „egymillióért varratott” darab is, amiben legutóbb lefotózták. A profilján egyébként így mutatkozik be:

Én egy szőrmerajongó srác vagyok. Kedvenceim a rókaszőrmék, sok bundám és kiegészítőm van. Télen hordom is. Imádom a cobolyt, hiúzt is.

A 444.hu kifaggatta a férfit, aki a kérdésükre elmondta, nem titkolja, hogy bundarajongó, ahogy szerinte nagyon sokan mások is azok. Hozzátette azt is, hogy ez a hobbi meglehetősen drága, kevesen engedhetik meg maguknak, hogy szőrméket vásároljanak, illetve sokan tartanak a „vallásos állatvédőktől, illetve vegánoktól” is. A férfi állítja, hogy már 2-3 éves korában megvoltak a bunda imádatának előjelei, az első szerzeménye egy ezüstróka szőrme volt, amit egyetemistaként vett potom áron a neten. Ahhoz azonban, hogy az utcán is merje viselni a kabátokat, elmondása szerint éveknek kellett eltelnie.