Az orvosok sokáig azt hitték, hogy ennek a nőnek húgyúti fertőzése van, majd kiderült, hogy egy darab pohár ragadt a húgycsövébe 4 éven át.

Fotó: Giphy

Az urológiai vizsgálati eredmények szerint, a 45 éves nő a húgyúti fertőzés tipikus jeleivel ment orvoshoz, amit kezelték is, ám a dolog nem akart javulni.

Egyik alkalommal az orvosok röntgent végeztek el rajta, ekkor vették észre, hogy egy darab üveg ragadt a húgycsövében, ami ráadásul nem is most, hanem 4 évvel ezelőtt került a szervezetébe. A üvegdarab köré ráadásul egy 8 centis hólyagkő is kialakult, ami azért is problémás, mert normál esetben ezek nem többek néhány centinél.

Mint kiderült, a páciens magának helyezte fel a tárgyat, azonban a vaginája helyett, a húgycsövébe sikerült bejuttatni. Az elképesztően ostoba művelet mögött egyébként az állt, hogy a hölgy megpróbálta felpezsdíteni a szexuális életét, ami kész csoda, hogy végül nem okozott nála vérzést, vagy súlyosabb problémát.

Szerencséje az orvosoknak sikerült műtéti úton eltávolítani az üveget a testéből, illetve két nap után már haza is mehetett.

(Indy100)