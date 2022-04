Hamarosan visszatér a szerelem, a halál, na meg a robotok.

Fotó: YouTube

Ismét visszatér a Love, Death and Robots, amit a Netflix indított még 2019-ben. A Vol.1 elképesztő sikernek örvendett a különböző stílusú, hangulatú animációsfilmjeivel, azonban a rövidebb, Vol.2 már közel sem nyerte el mindenki tetszését.

A Netflix nemrég kiadta a 3. évad előzetesét is, ami ezúttal is "csak" 8 epizódal operál majd, de folytatást kap 1-1 sztori is az előző etapokból.

Az új szezon május 20-án lesz elérhető.