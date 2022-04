Nem tartotta magában a véleményét.

Korábban már az Index is több ízben beszámolt az Amber Heard és Johnny Depp között zajló rágalmazási persorozatról, melyről több celebritás is egyre nyíltabban fejtette ki a véleményét – hozzájuk csatlakozott most Alec Baldwin lánya is.

A 26 éves Ireland elmondása szerint nem egy olyan nőt ismer, mint Amber, akik a világot mindenféle hazugságokkal a férfiak ellen fordítanák.

A helyzet az, hogy ismerek olyan nőket, akik pontosan ilyenek. Manipulatívak és ridegek, és arra használják a nőiességüket, hogy áldozatot játsszanak, és a világot a férfi ellen fordítsák, mert olyan társadalomban élünk, ahol menő azt mondani, hogy a férfiak a legrosszabbak, és bla bla bla b.sszátok meg

– kelt ki magából az Instagram-oldalán. Később hozzátette, hogy fontos nem elsiklani afölött, hogy bizonyos esetekben a férfiak is bántalmazás áldozatai lehetnek.

