Elege volt abból, hogy mindenki azt hiszi, legalább tizenkét beavatkozása volt már.

Fotó: Rodin Eckenroth / Getty Images Hungary

A 37 éves valóságshow-sztár a Not Skinny But Not Fat című podcast legutóbbi epizódjának vendége volt, ahol többek között erre az égető témára is kitért.

Egyetlen egy orrműtétem volt, amit azóta is imádok, szeretném is, hogy mindenki tudja ezt

— árulta el kerek perec Khloe, aki később arra is kitért, hogy mennyire lege van abból, hogy vagy éppen korábbi énjéhez, vagy a testvéreihez hasonlítják.

(Forrás: Just Jared)