Elképesztően nézett ki ezüstszínű, földig érő ruhájában.

Fotó: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images Hungary

Cristoiano Ronaldo és kedvese, Georgina Rodríguez tragédiájáról korábban az Index is beszámolt, a pár fájdalmát csak az enyhítette, hogy kislányuk életét — aki a Bella Esmaralda nevet kapta — megtudták menteni az orvosok. Bár a gyászidőszak valószínűleg soha nem fog véget érni, Georgina egy hónappal a szülés után már vissza is tért a hétköznapi kerékvágásba, így természetesen idén is megjelent a Cannes-i Film Fesztivál vörös szőnyegén.

A modell egy meseszép, ezüstszínű, földig érő ruhát viselt, mely tökéletesen illett rá. Mint az az Instagram-oldalára feltöltött posztból kiderült, Rodríguez magángéppel érkezett az eseményre, a képek között lapozgatva pedig egy olyan videóra is bukkanhatunk, melyben épp mosolygáson kapják.