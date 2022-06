A 18 éves Leni ugyanis leérettségizett, amelyről lelkesen beszámolt rajongóinak édesanyja is.

Az egykori topmodell Instagram-oldalára két videót is feltöltött a nagy napról: az elsőn Lenit a bizonyítványa átvétele közben láthatjuk, miközben édesanyja hangos üdvrivalgása hallatszik a háttérben, a másik felvételen pedig sapkáját dobja a magasba a tinédzser.

„Nagyon büszke vagyok rád” – írta bejegyzéséhez Heidi Klum, akinek szépségét egyértelműen örökölte lánya is. Leni követi is híres anyukáját a modellpályán: fiatal kora ellenére már rengeteg világhírű márka reklámarca volt, divattervezőként is kipróbálta magát, karrierje pedig várhatóan csak most indul be igazán.