A Breaking Bad az egyik legnépszerűbb sorozat a mai napig, egy lelkes rajongó pedig egy olyan zseniális videót rittyentett hozzá, hogy arra szavak sincsenek.

Fotó: YouTube

Tuco karaktere elsőként a Breaking Bad első évadában tűnt fel, de a későbbi, a Better Call Saul című spin-offban is fontos szerepet kapott. A drogbárót alakító Raymond Cruz jeleneteit pedig úgy használta fel ez az ügyes youtuber, hogy tökéletesen bele illik a Bosszúállók: Végjáték nagy csatájába, ahol Thanosnak megmutatja, hogyan is kell helyesen használni azokat a Végtelen Köveket.