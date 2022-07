Az Amazon Prime sorozatában szereplő Antoy Starr alakítja Homelandert (magyarul Hazafi), aki egy Superman erejével felruházott szuperhős, csak éppenséggel semmi jóság vagy hősiesség nincs benne.

Kétségtelen, hogy hazafi a The Boys egyik, ha nem legnépszerűbb figurájának számít, amihez nagyban hozzátesz Starr kiváló játéka is, a rajongói pedig szeretnék, ha egy másik képregényhőst is megformálna a jövőben, történetesen az X-Menből ismert Rozsomákot.

Ugyebár a Disney birtokolja immáron az X-Men és a Fantasztikus 4-es jogait, utóbbiból már láthattunk is egy kis ízelítőt a Doktor Strange második részében, azonban nagy a csend az új mutánscsapatról.

Korábban Hugh Jackman formálta meg Logant, és ugyan az ausztrál színész örök kedvenc marad a rajongók körében, az MCU-ban valószínűleg egy teljesen új arcot fognak megszerezni a szerepre.

Itt jön a képbe Antony Starr, aki a rajongók első számú választása lenne az adamantiumkarmokkal felruházott mutáns szerepére.

Nemrég pedig maga a színész is reagált a dologra, igaz, nem pont úgy, ahogy azt sokan várták:

„Ufff... a csontjaim már attól sajognak, ha belegondolok, milyen melóval járna a szerep!” – írta mindenki kedvenc Hazafija, aki mellett más nevek is felmerültek már.

Korábban felröppentek olyan pletykák, hogy Rozsomák szerepére Taron Egertont vagy épp Daniel Radcliffe-et akarja a stúdió, de egyelőre semmi hivatalos bejelentés nem történt az ügyben.