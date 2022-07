A topmodell pár hónappal szülése után vissza is nyerte hihetetlen alakját, amit azóta sem rejteget.

Emily Ratajkowski tavaly márciusban adott életet első gyermekének, Sylvester Apollo Bearnek, akivel most New Yorkban indult rövid sétára. A 31 éves anyuka ezt is kifejezetten csinos szerelésben tette, egy élénkzöld, pánt nélküli feszülős miniruhában tologatta babakocsiban ülő kisfiát. A kényelem jegyében azért magassarkú helyett egy edzőcipőt választott a dresszhez, ami valóban fantasztikusan állt neki.