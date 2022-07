Előzetes még nem, de poszter már érkezett a vérre és mézre szomjazó Micimackó horrorfilmhez.

Fotó: Instagram

Nehéz megmondani, hogy az embere mire számítson egy filmtől, amiben Micimackó és Malacka közösen fognak tinikre vadászni, de a Winnie the Pooh: Blood and Honey (Micimackó: Vér és Méz) megkapta az első poszterét, amin a címszereplő és legjobb barátja is helyet kapott.

Ahogyan a plakát ígéri, ez nem az a mese, amit elalvás előtt fogunk mesélni a gyerkőcnek.