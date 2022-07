Egy olasz apáca megbotránkozva állított le két nőt, akik egy magazin miatt váltottak csókot a kamerák előtt.

Fotó: Instagram

Nápolyban járt a modellként dolgozó Serena de Ferrari és Kyshan Wilson, akik a "Not Yet Magazine" címen futó újság harmadik számához akartak fotókat és videót készíteni, aminek egyik jelenetében csókolóznak is.

Azonban a csókváltás közben megjelent egy idős apáca, aki szétválasztotta őket, miközben azt magyarázta a két nőnek és a stábnak, hogy ez az egész az Ördög műve, illetve a mostani generáció tehet a koronavírus-járványról, majd mindezek után keresztet vetett.

A kínos pillanatot a sminkes, Roberta Mastalia készítette, aki azt is elárulta, hogy a nővér megkérdezte őket, hogy voltak-e a vasárnapi misén.