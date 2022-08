Bombaként robbant a hír, hogy a szinte már teljesen kész Batgirl filmet, illetve egy animációs Scooby-Doo különkiadást kukázott a Warner Bros. Discovery új fejese, illetve a platformról több HBO MAX original is lekerült.

Nemrég tarották a második pénzügyi negyedév értékelést, ahol David Zaslav beszédet is tartott, és bejelentette: a Disney mintájára gondolják újraindítani a DC-filmes univerzumot, illetve a fő fókusz a nagy költségvetésű mozifilmeken lesz, ezért is kellett mennie például a Batgirl filmnek.

"A DC a listánk élén van. Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, ezeket a neveket a világon mindenhol ismerik. Egy 10 éves terv keretein belül fogjuk újratervezni a DC-t, egy olyan csapattal, mint Alan Horn és Bob Iger rakott össze Kevin Feige-vel a Disneynél. Nem fogunk kiadni úgy filmet, hogy az még nincs kész. A DC olyasmi, amit szerintem jobbá is telhetünk. Érkezik pár remek mozifilm: Black Adam, Shazam és a Flash." - mondta az új CEO, megerősítve ezzel, hogy Ezra Miller botrányai ellenére is mozikba küldik a skarlát gyorshajtó kalandját.

Rá is fér a rendrakás a DC-re, elvégre ember legyen a talpán, aki ki tudja bogozni, hogy hová akarták vinni az egész univerzumot. Az sem sokat segít, hogy Ben Affleck benne lesz az Aquaman 2-ben, mint Bruce Wayne, de érkeztek olyan hírek is, miszerint Michael Keaton is forgatott egy jelenetet Jason Momoa figurájával, aki szintén a Denevérembert alakítja majd a The Flashben.