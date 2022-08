A bárányok hallgatnak gonoszát idézi ez a Hannibul-dog Lecter kutyus, akinek maszkot kell viselnie, hogy ne egyen állandóan szöcskéket.

Olive, a kis francia buldog az utóbbi időben gyomorpanaszokkal küzdött, amihez egy kiadós hasmenés is párosult. Mint kiderült, a kutyus a kertben úgy falatozza a szöcskéket, mintha cukorkák lennének, ezért a gazdái kitalálták, hogy maszkot fognak Olive-ra adni, hogy ezzel állítsák őt le.

Az ötlet be is vált, ám a kutyus most úgy néz ki, mint Hannibal Lecter.