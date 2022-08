2022. július 14-én került fel a Netflix kínálatába a Capcom legendás túlélőhorrorjának újabb adaptációja, a Resident Evil, ám csúfosan elhasalt a kritikusok, és főleg a rajongók körében, igy biztosan nem lesz belőle második évad.

Fotó: YouTube

Rá jár a rúd a zombis címre, ugyanis a 2021-es Resident Evil: Welcome to Racoon city féle reboot sem szerepelt valami fényesen a mozikban, most pedig a sorozatot is lelőtték.

Ugyan a készítők korábban arról beszéltek, hogy szeretnének több ismert szereplőt is átemelni a játékból, illetve fel is vezették az egyik ikonikusabb figurát, a Netflix most végleg a süllyesztőbe küldte a sorozatot, aminek a rajongók kifejezetten örülnek, mondván túlságosan is eltért az alapanyagtól.