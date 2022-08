Chris Rock egy pillanat alatt vált az internet célpontjává, miután olyan indokkal utasította vissza a 2023-as Oscar-díj gálának vezetését, ami sokak szerint megengedhetetlen.

Történt ugyanis, hogy Rock épp a standup-turnéján arról mesélt, hogy a Will Smithtől elszenvedett saller hatására, több ajánlatot is kapott, például a Super Bowl egyik reklámjában, de felmerült, hogy a jövőre esedékes Oscart is levezényelhetné újra.

Azonban Rock ezeket mind visszautasította, amivel nem lenne gond, ám az Oscar-díjas felajánláshoz hozzá fűzte, hogy visszatérni arra a színpadra, nagyjából olyan lenne, mintha visszatérne egy bűncselekmény helyszínére, ahol ő volt az áldozat.

Konkrétan O.J. Simpson meggyilkolt feleségét hozta fel példának, mint aki visszament volna az étterembe hagyott szemüvegéért, azon az éjjelen, amikor megölték 1994-ben.

A kijelentést követően záporozni kezdtek a humoristát ért kritikák, sokak szerint pedig kijárna neki egy újabb pofon, vagy akár több is, hogy észbe kapjon.

(IndieWire)