Őszintén vallott szorongásos betegségéről a 34 éves színész.

Agorafóbiában szenved Zac Efron, ismerte el a Men's Health magazin októberi számában. A zsúfolt terektől, tömegtől való félelem miatt a diagnózissal küzdő személyek szoronganak, ha olyan helyen kell tartózkodniuk, ahol csoportosulnak az emberek, sokaknak pedig már az utcára lépés is komoly erőfeszítéseket igényel. Így van ezzel a színész is, aki saját bevallása szerint leginkább nem is mozdul ki otthonából.

„Az emberek nagy csapatokba gyűlve előhozzák az agorafóbiámat” – nyiltakozta címlapinterjújában az egykori tinisztár, aki korábban depresszióval és alvászavarokkal is küzdött.

„Nagyon nehezen sikerült felépülnöm” – mondta Efron, akinek a Baywatch forgatása során tetőzött mentális betegsége. Elmondása szerint ahhoz, hogy a filmben elvárt külsejét tartani tudja, nagyon komoly diétát és edzéstervet kellett betartania, ami végül nem csak testileg, de szellemileg is kikezdte az egészségét.