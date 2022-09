Daredevil: Born Again címmel érkezik a Disney+-ra Charlie Cox főszereplésével a vak igazságosztó sorozata, aki már a She-Hulk: Attorney at Law (Amazon: Ügyvéd) első évadában is felbukkan.

Fotó: Instagram

A D23 alkalmából Charlie Cox arról mesélt, hogy hasonlóan sötét tónusú lesz-e a 2024-ben érkező széria, illetve mire számíthatnak a rajongók.

A színészt arról kérdezték, hogy a sorozat Frank Miller 1986-os, azonos címmel megjelent történetét adaptálja-e, ami egyébként egy meglehetősen sötét, és erőszakos Daredevil kalandnak számít, ám Cox egyelőre nem tudja erre a választ.

"Jó kérdés, nem tudom. Nem gondolnám, hogy Frank Miller Újjászületés képregényét adaptálnánk. Nem erre utal a cím szerintem. Inkább azt jelenti az újjászületés, hogy készítettünk korábban egy sorozatot, ami véget ért, most pedig csinálunk egy újat. Ez a tökéletes cím" - mondta Matt Murdock megformálója.

A címadó képregényben egyébként Wilson Fisk, azaz Kingpin, tudomást szerez Daredevil valódi kilétéről, és totális bosszúhadjáratot indít a vak ügyvéd ellen, akinek porig rombolja az életét, így nem valószínű, hogy pont ezzel indítanak a Disneynél.

A Varietynek adott interjú során, Cox arról is mesélt, hogy egyelőre nem olvasott semmit a Born Again kapcsán, így nem tudja megmondani, hogy mennyivel lesz könnyedebb hangvételű, mint a Netflix, egyébként korhatáros alkotása, azonban abban biztos, hogy lesz változás, elvégre egy teljesen másik platformon vannak.