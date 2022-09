Október 5-én kerül fel a Netflix kínálatába a Blumhouse új filmje, ami egyben Stephen King egyik kisregényének adaptációja is.

Fotó: YouTube

A Mr. Harrigan telefonja Stephen King „Minél véresebb” novellás gyűjteményében jelent meg, John Lee Hacock rendezésében pedig filmként is megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen érzés, ha valaki a síron túlról telefonál nekünk.

A történet főhősét Craiget, Jaeden Martell alakítja, aki összebarátkozik egy magányos milliárdossal, akit nem mellesleg Donald Sutherland alakít. Craig egy telefont ad Mr. Harringtonnak, hogy azon is tudják tartani a kapcsolatot, ám az idős férfi nem sokkal később meghal, magára hagyva az iskolában is szekált fiatalt. Azonban vannak kapcsolatok, amiket még a halál sem képes megszakítani, Mr. Harrington, akinek koporsójában Craig elhelyezte a telefonját, nagyon úgy tűnik, hogy a másvilágról is segíti barátját, és mindenkit megbüntet, aki Craiget bántja.