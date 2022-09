Végre megkaptuk az első igazi előzetest az HBO Max-re érkező The Last Of Us videojáték sorozat változatához, ami már most láthatóan sokat átemel a Naughty Dog játékából.

Fotó: YouTube

A főszereplőt Pedro Pascal alakítja, akinek egy különleges kislányt kell elkísérnie a Tűzbogarak nevű szervezethez, mert úgy vélik, Ellie lehet a kulcsa annak, hogy megfékezzék a civilizációt elpusztító gombát, ami őrjöngő szörnyekké változtatja azokat, akiket nem öl meg rögtön.

Az úton azonban nem csak a rémekkel, de a néha még náluk is veszélyesebb emberekkel is szembe kell néznie a párosnak, ha meg akarják élni a holnapot. A hangulatos előzetesben a „The Sky Has Turned To Grey” című nóta szólt, ami a játék első részében is hallható, de az IGN összeszedte, mi mindenben hasonlít még az adaptáció az alapanyagra.