Friss számuk már a héten meg is jelenik.

Jövő tavasztól ismét felszántja majd a színpadokat a Blink–182, újra összeállt ugyanis az 1990–es, 2000–es évek ikonikus punk–rock együttese, írta meg a Variety.

Tom DeLonge, Mark Hoppus és Travis Barker triója ráadásul nem csak új koncerteket jelentett be, de 2009 után először egy friss számmal is készülnek, az ”Edging” pénteken jelenik majd meg. Európába 2023. őszén érnek, és bár Budapest nem szerepel a turnéhelyszínek között, több közeli nagyvárosban, így Bécsben és Prágában is fellépnek majd.

Hoppus egyébként nemrég épült fel egy súlyos rákos megbetegedésből, Barker pedig szintén kórházba került a nyár folyamán, bár ennek oka azóta sem ismert pontosan.