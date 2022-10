Hétfőn indul az RTL Celeb vagyok, ments ki innen! című kalandrealityje, melynek stábja már megérkezett Kolumbiába. A produkció egyik műsorvezetője, Sebestyén Balázs ígéretéhez híven pár napja buzgó posztolásba is kezdett a közösségi oldalain – első bejegyzésében, később pedig a sztorijában is a társát, Vadon Jánost ugratva.

Ma délután újabb helyzetjelentés érkezett, melyben a műsorvezető egy apró incidensről számolt be pár mondatban:

A bogotai éjszaka után egy kisebb reptérről indultunk tovább a forgatás helyszínére! 50 perces helikopter túra után megérkeztünk Doradalba! Na kinek a csomagja mellé ült le egy rendőrkutya?? Annyit elárulok, nem az enyém mellé...

– írta a fotóhoz, amely alatt azonnal el is kezdtek találgatni a kommentelők, vajon kinek a tatyóját szúrhatta ki az eb. Bárkinek is a csomagjáról van szó, azért talán nincs akkora baj, ha facebookozásra is jutott ideje Sebestyénnek.