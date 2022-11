A The Hollywood Reporter számolt be arról, hogy a mozikban is debütáló Winnie-the-Pooh: Blood and Honey rendezője, Rhys Frake-Waterfield nemcsak a baltás Micimackó folytatásán dolgozik, de egy Pán Péter-horrort is össze fog rakni a közönségnek.

A film címe jelenleg a Peter Pan: Neverland Nightmare, ami erősen utal arra, hogy Sohaországban nem ér véget a rémálom azok számára, akik oda keverednek.

Az eredeti Pán Péter J. M. Barrie 1902-ben kiadott novellájából származik, amelyet a Disney is filmre adaptált még 1953-ban, majd érkezett az élőszereplős változat is 2003-ban. A történetet azóta számtalanszor feldolgozták már, de távolról sem olyan formában, mint a mostani verzió lesz.