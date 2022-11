Alexia Grace, korábbi légiutas-kísérő úgy döntött, otthagyja az állását, hogy csatlakozzon az OnlyFans oldalhoz, ami elképesztő jövedelmezőnek bizonyult. A huszonnégy éves Grace egy brit légitársaságnál majd egy ismert kávézóláncnál dolgozott, de 2021 márciusában otthagyta baristaként végzett munkáját, miután úgy döntött, hogy minden idejét és energiáját az OnlyFans-tartalmainak elkészítésére fordítja.

Akkoriban még csak heti hatszáz fontot keresett az oldalon, de napi nyolcórás műszakokat vállalt, hogy növelje követőtáborát, és most már havonta akár huszonötezer fontot is megkeres. Alexia most arra készül, hogy megvegye első otthonát, és folytassa világkörüli utazását – tavaly hat hónapot töltött Dubaiban, idén pedig két hónapot Mexikóban.