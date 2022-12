2023. január 15-én debütál az HBO Maxon a The Last of Us sorozat első része, ami a méltán híres, azonos címmel készült videójátékot adaptálja.

Fotó: YouTube

Az Emmy-díjjal jutalmazott Csernobil sorozat készítői hozták tető alá a Naughty Dog videójátékának élő szereplős változatát, amiben a főszereplőt alakitó Pedro Pascal egy olyan csempészt alakít, aki azt a feladatot kapja, hogy épségben kísérjen át a romba dőlt Seattle utcáin egy Ellie nevű lányt, aki a kulcsa lehet annak, hogy megfékezzék azt a vírust, aminek következtében az emberiség nagy része őrjöngő mutáns szörnyeteggé változott, elpusztítva ezzel az ismert civilizációt.