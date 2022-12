Szó szerint második otthont építtet második otthonában Dua Lipa, a Page Six ugyanis úgy értesült, nagy beruházásba kezdett Albániában az énekesnő. A lapnak a popsztár egyik ismerőse számolt be arról, hogy egy több millió dolláros (azaz magyar forintban már milliárdos értékű) villa készül Lipa számára a Korfuval szemközti albán településen, Sarandában, ahonnan pazar kilátás nyílik majd a Jón-tengerre is.

A helyszínválasztás nem véletlen: itt vakációztak például tavaly nyáron is, mivel a koszovói albán gyökerekkel rendelkező, ám már Londonban született énekesnő családja ebből a kisvárosból származik.

Nemrég maga Lipa is megkapta az albán állampolgárságot, amit Bajram Begaj elnök az albán függetlenség kikiáltásának 110. évfordulója alkalmából adományozott neki az ország és nép jó hírének terjesztése miatt.