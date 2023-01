Január 15-én landol az HBO Max kínálatában a The Last of Us című videojáték adaptáció, amiben Pedro Pascal karaktere azt a feladatot kapja, hogy juttasson el egy Ellie nevű lányt egy olyan csoporthoz, akik így megoldást találhatnak a civilizációt elpusztító vírusra.

A Naughty Dog sikerjátékának régóta várt feldolgozásához már kaptunk két előzetest is, az új fotókon pedig szemügyre vehetjük a főbb karaktereket, élükön a Joelt alakító Pedro Pascallal.