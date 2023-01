Ismerje meg a 2 méter tizenhárom centi magas férfit, aki egy lakótelepen nőtt fel Angliában, és azt mondja, hogy a magassága megváltoztatta az életét, amikor felkeresték, hogy profi kosárlabdázó legyen az Egyesült Államokban. A 28 éves Theo Turner mindig is magasabb volt az átlagnál, és már az általános iskolában is az osztálytársai fölé magasodott. Már 11 éves korában 180 centi magas volt, és 44-es cipőt húzott. A magassága miatt öntudatos Theo felnőttként görnyedve járkált, csak hogy kisebbnek tűnjön. Tizenhat éves korára 2 méter három centi volt, huszonkettő éves korára pedig elérte végső magasságát. A sportos Theo tizenhat éves korában kezdett el kosárlabdázni, és hamar fel is figyelt rá egy amerikai kosárlabda csapat. Tizennyolc évesen ösztöndíjat kapott, hogy a legmagasabb egyetemi ligában az NCAA első osztályában játszhasson a Seattle-i Egyetemen színeiben, Washingtonban.

Az alábbi képeken az látható, hogy Turner miként éli hétköznapjait egy átlag emberre méretezett környezetben: