Már egészen biztos, hogy folytatást kap a The Last of Us, azonban a showrunner, Craig Mazin szerint lehet ezúttal nem egy évad alatt mesélik el a történetet.

Fotó: Instagram

Neil Druckmann, a játék készítője, és a sorozat executive producere a bejelentést követően Twitteren erősítette meg, hogy a második évad a The Last of Us Part II című játék eseményeit fogja adaptálni, ami nem egy egyszerű feladat.

Craig Mazin időközben elhintette, hogy már azon dolgoznak, miként vigyék képernyőre a történetet, ami meglehetősen nagy falat lesz, ugyanis egy sokkal összetettebb, komplikáltabb sztoriról van szó, amiben több van, mint egy évad.

“The Last of Us Part 2” is “more than a season’s worth of television” says showrunner Craig Mazin #TheLastofUs pic.twitter.com/hHILDAe1G5 — IGN (@IGN) January 27, 2023

A The Last Of Us első évadának harmadik epizódja már megtekinthető az HBO Max-on.