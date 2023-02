A napokban került mozikba az igaz történeten alapuló kokainmedve, ami pontosan azt takarja, amit a cím sugall: egy kokaintól betépett medve ámokfutást rendez.

Az The Asylum stúdió, akik híresek arról, hogy a legtöbb sikerfilm után legyártják a saját, zs-kategóriás változatukat, legyen az az Avatar, vagy a Transformers, most a kokaintól megvadult maci sztoriját is lenyúlták.

Be is jelentették az Attack of the meth gator című alkotást, amiben egy metamfetaminon élő krokodil fog emberekre vadászni.

Hold our bear… I mean, beer.



Coming for your life this summer.



🧪🐊🌨️🧸 pic.twitter.com/8V0WlPq8GY — The Asylum (@theasylumcc) February 24, 2023

Az egyébként is szürreális kokainmedve után tehát újabb drogos állattal fogunk gazdagodni, de szerencsére ez legalább elkerüli majd a mozikat.