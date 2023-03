Nemrég arról számoltunk be, hogy nyolc rendőr jelent meg Alekosz és barátnője lakásánál, mivel a szomszédok megunták, hogy egész nap Zámbó Jimmy dalait üvölteti. Az egykori villalakó szerint Galambos Lajost sem üldözték annyira, mint őt, de ez mit sem változtatott elszántságán, hogy méltó módon ápolja a Király örökségét.

Alekosz most új frontot nyitott, páros lábbal szállt bele Péter Srámekbe, akiről csak most tudta meg, hogy ő kölcsönzi a hangját A Király című sorozatban Jimmynek. Mint mondta, efölött még szemet hunyt, de az énekes azzal már kihúzta a gyufát nála, hogy megvette, majd össze is törte Zámbó Jimmy legendás Mercedesét.

Annak az autónak egy csepeli múzeumban lenne a helye! Ayrton Senna versenyautójába se ülünk be

– panaszkodott a Ripostnak Alekosz, aki az ügyben Peter Srámek menedzserével is levelezésbe kezdett, de csak annyira jutottak, hogy az ország legnagyobb Jimmy-rajongója megkérdőjelezte menedzseri kompetenciáját.