A klasszikus sorozat már régen véget ért, de Donna D'Errico képtelen kiesni a szerepéből. A Baywatch egykori vízimentője 55. születésnapja alkalmából újra magára öltötte a kultikus piros fürdőruhát, igaz, ezúttal csak félig.

A színésznő születésnapja március 3-án volt, de előre jelezte, hogy egész hónapban ünnepelni fog az Instagramon ehhez hasonló képekkel.

Donna 1995-ben szerepelt a Playboyban, ahonnan egyenes út vezetett David Hasselhoff csapatába.

Nagynevű Baywatch-kolléganőjéhez, Pamela Andersonhoz hasonlóan neki is jutott egy Mötley Crüe-tag, ő Niki Sixx oldalán találta meg a boldogságot, ám a házasságuk 2007-ben véget ért. A színésznő azóta is feltűnik kisebb produkciókban, évekkel ezelőtt pedig azzal került be a hírekbe, hogy részt vett egy expedíción, amely Noé bárkáját kereste az Araráton, de majdnem leesett egy szikláról, úgyhogy otthagyta az egészet.