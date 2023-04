Brenda Blay a TikTokon válaszolta meg a kínzó kérdést, mi történik azzal, aki hirtelen lejön a botoxról. Az amerikai nővér 20 éven át kapta az injekciókat az arcába, és 2022 októberében állt le velük,

de még mindig érzi a mellékhatásokat.

A homlokán az izmok továbbra sem mozognak, olyan ritkán használta azokat, hogy gyakorlatilag újra kell építenie. A szemöldökét már fel tudja vonni, de még mindig nem százszázalékosan, és szép lassan kezdenek feltünedezni a ráncai is – igaz, csak akkor, ha próbálja mozgatni a homlokán lévő izomzatot.

Az arcizmai gyakorlatilag elsorvadtak a botox miatt, mivel egyáltalán nem voltak használatban – a Calgary Egyetem egy korábbi, állatkísérleteken alapuló tanulmánya szerint ez egyébként a test azon izmait is érintheti, amelyeket nem is injekcióznak. Cserébe viszont a kezelés abbahagyása után is sokkal lassabban kezdenek feltűnni a ráncok.