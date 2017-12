A gyerek szeme ablak a világra. De milyenre?

(Fotó: Muhammed Muheisen (AP/dpa) / UNICEF - Pictures of the Year 2017)

Zahra egy 5 éves szíriai lány, akinek a portréja akár 2017 afgán lánya is lehetne. A fotós szerint a lány arca a szíriai háború néma és mozdulatlan áldozatait szimbolizálja, akik elképesztő borzalmakon és szenvedésen mentek keresztül, most pedig csak a reménytelenség az állandó az életükben. Zahra 2015-ben menekült családjával Jordániába, ahol a mai napig egy sátortáborban élnek. Édesapja taxis volt Szíriában, most idénymunkából próbálja eltartani a családját. A gyerekeknek esélyük sincs iskolába járni. Mohammed Muheisen az AP fotóriportere ezzel a portréval lett első helyen kiemelve a szervezet idei felhívásán.