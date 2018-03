Egy briliáns elme egy használhatatlan testben

A 65 éves Stephen Hawking kipróbálja a zéró gravitációt.



Tudományos elismertséget és világhírt egy 1974-es tanulmány hozott neki, amikor is feltételezte, hogy a fekete lyukak is energiát sugároznak ki. A megfigyelések által eddig még nem igazolt jelenséget Hawking-sugárzásnak nevezték el. (Fotó: Zero G / AFP)