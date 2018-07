Ez nem a vadnyugat, ő pedig nem az FBI

Dr. Dre az 1992-es The Day the Niggaz Took Over című számával emlékezett meg a több mint ötven halálos áldozatot követelő Los Angeles-i zavargásokról. Annak központi figurájáról, Rodney Kingről a mellkasán horogkeresztes tetoválást viselő Edward Norton is elmondta a véleményét az Amerikai história X-ben. Az Aerosmith (Livin' on the edge) és a Hétköznapi Csalódások (Los Angeles '92) által is megénekelt történtek után egy holland fotós több mint húsz éven át fotózta az itt élőket.