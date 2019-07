Viszlát, giccs, viszlát, klisék: ilyen egy esküvő a teljes valójában

Az esküvői fotókról nagyon sokszor lemarad az ideges kapkodás, ami az eseményt megelőzi, lemaradnak a gyerekek, akik tortától maszatos képpel éppen szétszedik a méregdrága dekorációt, lemarad a kedves rokon, aki a kiadós vacsora után borfoltos ingben, atlétát villantva piheg egy fotelben, lemaradnak a nejlonzacskók, amikben a váltócipő vagy a házi pogácsa van, meg úgy általában a hihetetlenül emberi és őszinte pillanatok, amiktől a nagy nap igazán egyedi és különleges lesz. Helyette van rengeteg beállított csoportkép, megszámlálhatatlan katalógusfotó a menüről és a díszítésről, és a kötelező kör az első hitvesi csókról vagy táncról és a tortaszelésről, vagyis az összes olyan felvétel, amin – bármennyire eretnekség ezt mondani – a párok kicserélhetőek.

Túltelített szakma, ráadásul mindent az aktuális trendeknek rendelnek alá az egyéniség és kreativitás helyett. ... A workshopok inkább arról szólnak, hogyan lehetük menők, nem arról, hogyan lehetünk jó fotósok. Bár valószínűleg ez a helyzet minden műfajjal, legyen szó akár utcai, tájkép vagy ételfotózásról. Mindenki gyorsan akar híres lenni. A legtöbben nem akarnak elég időt és energiát belefektetni abba, hogy megtalálják a saját stílusukat

– vélekedik a szakmáról az észak-angliai fotós, Ian Weldon, akit számtalan oldal bevállogatott a legjobb esküvői fotósok közé. Igaz, ő egyáltalán nem így definiálja magát.

Ian Weldon a húszas éveiben minden munkát elvállalt, volt teherautósofőr és tejesember is, de nem találta a helyét a világban, majd beiratkozott egy fotós iskolába. Karrierje elején saját műtermében vállalt családi portréfotózásokat, de minél jobban beleásta magát a fotózás történetébe, minél jobban megismerte az olyan művészek munkásságát mint Garry Winogrand, Elliott Erwitt, Bruce Gilden vagy Martin Parr, annál inkább rájött, hogy ez nem az ő útja. Persze a plusz pénz mindig jól jött, ezért ugyan soha nem akart esküvői fotózással foglalkozni, mégis igent mondott rá.

Emlékszem, hogy remegett a kezem, amikor kopogtattam a menyasszony ajtaján. Nem éreztem jól magam a bőrömben. Nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, hogy mi fog történni. Pánikszerűen rohangáltam egész nap, hogy ne maradjak le semmiről. Amikor hazaértem, és feszülten válogattam a képek között, hirtelen szembeötlött, hogy a fotóim egy történetet mesélnek el

- idézte fel a kezdeteket.

Azt gondoltam, ennél többre vagyok hivatott. Eleinte nem élveztem, de ahogy egyre több esküvőre mentem el, úgy kaptam rá az ízére. Egyre inkább utcai fotósként közelítettem meg a témát. Az volt a célom, hogy a valóságot örökítsem meg a maga groteszkségével és szépségeivel, és a hagyományos esküvői fotózástól egyre inkább elmozdultam a dokumentarista fotózás felé.

Egy idő után pedig meg is találta a célközönségét: párok, akik értik és szeretik a fotóművészetet. Weldon az elmúlt pár évben rengeteg esküvőn járt Észak-Angliától Hollywoodig, és egy ideo után a nagybetűs szakma is felfigyelt rá. Amikor egyik legnagyobb példaképe, Martin Parr Barcelonában adott elő egy olyan közönség előtt, ami szinte csak esküvői fotósokból állt, megkérdezték tőle, hogy ismeri-e Weldon munkásságát, ő pedig megjegyezte a nevet. Amikor Parr legközelebb Newcastle-ben járt, leszervezett egy találkozót, és egy idő után arra terelődött a szó, hogy a fiatal fotós hiába próbált kapcsolatba lépni különböző galériákkal és magazinokkal, egyszerűen nem veszik komolyan a munkáját. Parr és a RRB Photobook kiadója, Rudi Thoemmes azonban felismerte a benne rejlő értéket, és felajánlották, hogy kiállítják a képeit, illetve azokat albumként is kiadják.

Itt van egy fotós, aki azt mutatja be, hogy mi is az esküvő valójában: egy családi mulatság túl sok alkohollal és vad pillanatokkal. Tudom, hogy szereti hangsúlyozni, hogy ő NEM egy esküvői fotós, de ő az IGAZI esküvői fotós.

- nyilatkozta Martin Parr.

Az 2019. június 26. és augusztus 10. között a Martin Parr Alapítvány bristoli központjában is meg lehet tekinteni.

“Megpróbáltam, tényleg, de nehéz elmagyarázni, hogy én nem esküvői fotós vagyok. Bármennyire szeretnék órákon át másokat utasítgatni és különböző összetételben lefotózni az összes családtagot és vendéget, jobb dolgom is van ennél. És őszintén szólva, szerintem neked is” - írja a honlapján. (Fotó: Ian Weldon)

Az esküvő előtt mindig konzultál a párral, és ha számukra fontos, az az ő valóságuk, hogy legyenek csoportképek vagy közös fotók, természetesen ilyen felvételeket is készít. Saját bevallása szerint nem a hagyományokat veti meg, hanem az esküvői ipar az, ami nem hatja meg. (Fotó: Ian Weldon)

Ian Weldon hisz a demokráciában, ami az ő esetében azt jelenti, hogy egyik fotó nem lehet fontosabb a másiknál, hogy minden és mindenki egyenlő. Ahelyett, hogy szépen megkomponált csoportképeket készítene és végigmenne a kívánt felvételekről készített listán, azokat a pillanatokat szeretné elkapni, amikről a párok és a vendégek nélküle lemaradnának. (Fotó: Ian Weldon)

“Ez a kép 2015-ben készült egy skóciai esküvőn. A vőlegény és a családja pár mérföldre volt elszállásolva egy nyaralóban, és először hozzájuk szerettem volna benézni...A nappaliban páran éppen készülődtek, frizura, smink, ilyesmik, szóval a szokásos. Miközben kivettem a gépet a táskámból, gyorsan felmértem a terepet, vagyis hogy hányan vannak ott és milyenek a fényviszonyok. És akkor megpillantottam őt, ott ült azzal a valamivel a fején. Fogalmam sem volt, hogy mi az, de felemeltem a kamerát, és pánikszerűen matattam beállításokkal. Kattintottam egyet, és ennyi volt, levette a sapkaszerű valamit, és emberek másztak be a képbe....Ez volt az első fotó, amit aznap készítettem, és a vőlegény azt mondta, ha csak ez az egyetlen felvétel létez (Fotó: Ian Weldon)

“Nem akarok mindenkinek megfelelni. Ha valaki nem szereti vagy nem érti, mit csinálok, akkor még vannak rajtam kívül is bőven fotósok. A karrierem elején fontos volt számomra, hogy be tudjak illeszkedni, de minél többet tanultam a fotózásról, annál erősebb lett a késztetés, hogy saját magam lehessek"- mondta az egyik vele készült interjúban. Weldon azért elismeri, sokat köszönhet az esküvői fotózásnak, hiszen sokat fejlődött amiatt, mert nem akart ugyanolyan képeket készíteni mint a többiek. (Fotó: Ian Weldon)

Bár saját bevallása szerint ő is azok közé tartozott, aki a legújabb objektívekre és gépekre csorgatta a nyálát, a technikához való hozzáállása is megváltozott, amennyire lehetett, lecsupaszította a felszerelését. “A fényképezőgép csak egy eszköz. Hogy mennyire jó egy fotó, azt nem az határozza meg, hogy milyen drága kamerával készítetted." (Fotó: Ian Weldon)

Weldon számára az esküvői fotózás egy hosszú távú dokumentarista projekt, nem pedig egy pénzkereseti lehetőség. "Nem a pénz miatt vállalok esküvőket. Fotós vagyok, nem pedig egy vállalkozó, akik ebből akar megélni. Ez óriási szabadságot ad, azt csinálhatok, amit akarok." Természetesen nem ítéli el azokat, akik másként vélekednek mint ő, akik számára a fotóművészet valami sokadlagos dolog. (Fotó: Ian Weldon)