Imádom ezt az országot, de idegesít

Ha egyszer pont kerül a brexit végére, nagyjából akkor, amikor az egész emberi civilizációnak is, remélem, hogy a jövő archivistái meg fogják találni Martin Parr brit fotós gyűjteményét, mert abból pontosan ki tudják majd silabizálni, hogy milyen is volt az Egyesült Királyságban élni a 20. század második felében és a 21. század elején. Parrt a harsány színekkel, az éles szemmel, és a cseles humorral szokás asszociálni, de a leghíresebb képeihez, amik a brit nyaralóövezeteket, ételeket, embereket örökítettek meg, egy hosszabb folyamat végén jutott el.

Ennek a folyamatnak az első lépéseit mutatja be az idén ősszel megjelent Early Works című könyve, amiben a főleg hetvenes években készült, fekete-fehér fotóit gyűjti össze, abból az időszakból, amikor Parr még kereste a saját stílusát, bár a híres éleslátásának már akkor birtokában volt. Ekkor még a munkássága jobban hasonlított a szintén brit Tony Ray-Jones képeire, aki ugyancsak tablóként, minidrámákként ábrázolta a királyság mindennapjait. Ray-Jones fiatalon, harminc éves korában halt meg, 1972-ben, Parr már akkor is járta az országot, azt az országot, amit – a CNN-nek adott interjújában mondja – imád, de idegesíti is.



Az Early Works több korai projektjéből válogat: a The Non-Conformists egy észak-angol bányászváros mindennapjait dokumentálta, a Bad Weather egy vízalatti fényképezőgéppel és vakuval örökítette meg Anglia és Írország pocsék időjárását, és az azzal dacoló átlagembereket, és olyan képek is szerepelnek benne, amiket eddig a nagyközönség nem láthatott. Ilyenek azok a fotók, amiket Parr Indiában és Kínában készített, a nyolcvanas évek derekán. Egy jellegzetes sorozata volt a korban az, amikor korának Kakas-hálózatát, a Yates's Wine Lodge névre keresztelt, éjjel-nappal nyitva levő franchise-t fotózta végig.

Kedvelem a korai fekete-fehér képeimet

– mondta Parr az Another magazinnak. “Habár majdnem két generációval korábban készültek, emlékszem minden egyes képre, és arra az izgalomra és örömre, ami azzal járt, hogy nekivágok a világnak, és keresek egy képet. Legtöbbször nem találjuk meg, úgyhogy azok a különösen kedves alkalmak, amikor minden a helyére kerül. Ehhez folyamatosan kell fényképezni, és megszállottnak kell lenni – ami én vagyok is. Jó látni ennek a munkának a gyümölcseit.”

Az Early Works megvásárolható az RRB Photobooks honlapján.

Egy Yates's Wine Lodge Liverpoolban. A 19. század végén nyílt kocsmahálózat éjjel-nappal nyújtott kiszolgálást, italt és ételt egyaránt. 1983. (Fotó: Martin Parr/MAGNUM PHOTOS / Magnum Photos)

York megye, Észak-Anglia. 1974. (Fotó: Martin Parr / Magnum Photos)

Egy Lennon's Supermarket Prescottban. 1984. (Fotó: Martin Parr / Magnum Photos)

Mr. és Mrs. Smith az indiai Kalkuttában, a Fairlawn Hotel tulajdonosai. 1984. (Fotó: Martin Parr / Magnum Photos)

A manorhamiltoni birkavásár Leitrim megyében, Írországban. 1981. (Fotó: Martin Parr / Magnum Photos)

Anglia. 1972. (Fotó: Martin Parr / Magnum Photos)

St. Ives Cornwallban, Angliában. 1975. (Fotó: Martin Parr / Magnum Photos)

