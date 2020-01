A szép ország reményében jöttek, és maradtak

Amikor megkérdezték a kínai születésű An Rong Xút, hogy mit szeret a legjobban csinálni New Yorkban, akkor azt választolta, hogy felülni a 7-es metróra. Ez a vonal az, ami Manhattan csücskétől, a Wall Street és a Times Square forgatagából egészen Queensig, a bevándorlók és kevésbé tehetősek lakóövezetéig viszi az utasokat. “Tapasztald meg, hogy mennyiféle ember van a szerelvényen, hány nyelven beszélnek, milyen a fény a vonaton. Annak ellenére, hogy borzasztó a szolgáltatás, a napfény egyenesen besüt, és a 7-es vonal ilyenkor olyan, mintha egy filmben lennél” - mondta Xu a Vice-nak adott interjújában.



A 7-es metró végállomása Flushing, New York kínai bevándorlóinak központja, innen indult például a város legjobb kínai büfé franchise-ja, a Xi’An Famous Foods, a járat pedig az, ahol idén a bemondó hangját egy sorozat promójaként lecserélték a komikus-színész Awkwafinára. Ő volt az, aki az utóbbi évek két legfontosabb, ázsiai-amerikaikról szóló filmjében is játszott, az egyik a Kőgazdag ázsiaiak című romantikus komédia volt, a másik pedig a nemsokára nálunk is bemutatott A búcsú, amiben egy olyan kínai származású amerikai nőt játszik, akinek a családja hazatér, hogy búcsút vegyenek a halálosan beteg nagymamától – akinek az ország szokásai szerint nem mondták meg, hogy hónapjai vannak hátra.



Mindkét film erőteljesen szakított azokkal a hagyományokkal, ahogy az amerikai filmekben az ázsiai bevándorlókat és leszármazottaikat ábrázolták, nem volt szó egzotikus fetisizálásról, rasszista poénokról, vagy bármiféle közhelyről, az alkotók döntéseit a közönség honorálta is, a maga módján mindkét film kivételes anyagi siker lett. Közönség volt rá: csak ha New Yorkot nézzük, a kínai bevándorlók száma 2014-ben elérte az 570 ezret, ezzel a legnagyobb ázsiai közösségnek számít a kontinensen kívül. Az egész országot nézve két és fél millió kínai bevándorló élt az Egyesült Államokban a Migration Policy adatai szerint.



Habár a reprezentáció végre változik, az amerikai történelem híresen problémásan állt az ázsiai bevándorlókhoz: a 19. század kínai munkásaira nagy szükség volt a földeken, a boltokban, és főleg, a transzkontinentális vasút építésekor, de az ország képtelen volt mit kezdeni a saját infrastruktúrákat kiépítő, zártabb közösséget alkotó bevándorlókkal, ezért egy 1882-es törvénnyel (Chinese Exclusion Act, azaz a kínai kizárás határozata) a kongresszus effektíve megtiltotta, hogy többen érkezzenek az országba.



“Egy kínai munkás sem szerepel azon az aranyszöget ábrázoló fotón, ami a transzkontinentális vasút építésének befejezését örökítette meg, pedig nagyrészt ők dolgoztak rajta” – mondja Xu, amikor a My Americans című fotósorozatáról beszél. Az évek óta tartó, végtelen anyaggal a fotós az amerikai kínai közösségeket örökíti meg.



Xu az anyag leírásában kifejti, hogy kínaiul az Amerikai Egyesült Államok neve szabadon fordítva “szép ország”-nak feleltethető meg (美國), ahova a jobb élet és az otthoni család fenntartásának érdekében érkeztek a bevándorlók a 19. századtól kezdve. A fotós ezt a szép országot akarta megörökíteni, ezt az ígért jólétet, szabadságot és hazát, az amerikai dokumentarista fotósok hagyományának folytatásaként, de kizárólag a kínaiakra és az Amerikában létező Kínára összpontosítva.

Xu emellett aktuális politikai témákkal is foglalkozik, 2019 végén a hongkongi zavargásokat fotózta a nyugati sajtó számára.

A Crimson Kings (Bíbor királyok) nevű zenekar felvonulása október 10-én, New York kínai negyedében. A dátum a Kínai Köztársaság 1912-es alapításának emléknapja. (Fotó: An Rong Xu)

Cigiszünet San Franciscóban. (Fotó: An Rong Xu)

Egy nyugodt délután a China Village nevű kínai-amerikai étteremben az Idaho állambeli Jerome-ban. Az étterem egy teljesen jellegtelen kisváros teljesen jellegtelen parkolójában található, a honlapja alapján hasonló a menüje, mint egy tetszőleges magyarországi kínai büfének, bár adnak steaket és hamburgert is. (Fotó: An Rong Xu)

A kínai negyed látképe San Franciscóban. (Fotó: An Rong Xu)

Kínai büfé Los Angelesben. (Fotó: An Rong Xu)

A Goon-család fotógyűjteménye. (Fotó: An Rong Xu)

Tinilányok a kínai negyed padján. (Fotó: An Rong Xu)

A Zhu-család otthoni oltára. (Fotó: An Rong Xu)

Xu édesapja. (Fotó: An Rong Xu)

Egy korábbi kínai templom a kaliforniai Bakersfieldben. (Fotó: An Rong Xu)

Postás a San Gabriel-völgyben, Kaliforniában. (Fotó: An Rong Xu)

Egy Buddha nevű srác cigizik New Yorkban. A cigi előtt kézilabdázott. (Fotó: An Rong Xu)

A Miss Model Angel szépségverseny közönsége New Yorkban. (Fotó: An Rong Xu)

Az eseményt a Chinese Consolidated Benevolent Association központjában, New Yorkban tartják. Ez a szervezet még a 19. század végén alakult, azért, hogy megkönnyítse a kínai bevándorlók Amerikába jutását, de vállalnak közvetítést kínai és amerikai felek között, illetve hasonló rendezvényeknek is helyszínt biztosítanak (Fotó: An Rong Xu)

A Miss Model Angel szépségverseny színfalai mögött. (Fotó: An Rong Xu)