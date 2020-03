Egy szív szerinti gyermek

“Down-szindrómás gyerek a társadalom bármely szegletében születhet, a kunyhótól a palotáig” - mondja Keszericené Rab Jolán pszichológus, a Down Alapítvány Down Dada szolgálatának önkéntes segítője. Ha a Down-szindrómás újszülött egészségi állapota rendben van, akkor nem sokban különbözik egy tipikus fejlődésű babától. Máshogy élheti ezt meg az a szülő, aki a várandósság alatt vagy a születés pillanatában tudja meg, hogy a várakozásaitól eltérő helyzetbe kerül. Ebben a krízishelyzetben segít a Down Dada szolgálat. A szolgálatot olyan szülők indították, akik maguk is Down-szindrómás gyereket nevelnek. Tapasztalati tudással és sorstársi melléállással segítik a családokat, kiegészítve az egészségügy munkáját a terhesség fázisában vagy épp a gyerek születése után kialakult krízishelyzetben.

(Fotó: Rostás Bianka)