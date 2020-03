Először voltam punk, utána lettem irodakukac

A munkakeresés elég széles spektrumon mozgott a zenekar tagjainál. Norbi egyszer még mozdonyvezetőnek is majdnem beállt: “El akartam menni egyszer masinisztának is, mert már nem tudtam mit kitalálni. Fel is vettek, elmentem a jelentkezésre, kurva jó volt, bementünk vagy ötvenen, kiraktak valami tesztlapot, de geci nehéz volt. Először azt gondoltam, hogy viszontlátásra, de hát ha eljöttem, kitöltöttem. Aztán behívtak. Már csak az orvosi volt vissza, de aztán végül más állást ajánlott egy barátom. Masinisztáknál amúgy sem biztos, hogy elfogadták volna, hogy a Norbi ma játszik a Rockmaratonon, szóval holnap nem jönne be, mert tök lerészegedett.” (Fotó: Aradi László / Index)