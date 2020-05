Lángszóróval rajzolja újra Skóciát

(Fotó: Mat Hay)

Hay szerint a felföldi emberek vendégszeretőek, és általában elég jól vették, hogy fotózza őket. Ehhez kellett, hogy előtte meséljen kicsit magáról és a projektjéről, és segített az is, hogy be tudott dobni egy-két nevet hivatkozási pontként, mondjuk egy ismerősét, akit már fényképezett. Az sem ártott, hogy a fotósnak nem volt büdös a kétkezi munka, szívesen beállt segíteni a házakban, a tanyákon, ezzel is mutatva, hogy az élmény- és tapasztalatszerzés mozgatja. Amíg a Hangaégetésen dolgozott, Hay vendégszobákban aludt ház körüli munkákért vagy fotókért cserébe. A 41 éves Hay egyébként csak a húszas évei közepén vetette bele magát a fényképezésbe. 26 évesen döntötte el, hogy karriert vált: utazgat egy kicsit, és megnézi, mire megy a fotózással. Egyetemen kezdte tanulni a szakmát, 2013-ban diplomát is szerzett. Mikor egy interjúban megkérdezték tőle , milyen tanácsot adna a fotósjelölteknek, ezt válaszolta: „Nem vagy különleges, dolgozz keményen!”