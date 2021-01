Joe Biden: rozsdaövezetből az elnöki székig

Annak érdekében, hogy családjával a lehető legtöbb időt tölthesse, 36 éven keresztül szinte mindennap vonattal ingázott delaware-i otthona és Washington között. A vonatutat munkával, hírlapok olvasásával töltötte. Utalva a vasúti cégre rá is ragadt az Amtrak Joe becenév. A vasúti közlekedéssel a közembereknek is próbált imponálni, a 2020-as elnöki kampány során is vonattal járt Ohióba és Pennsylvaniába kampányolni. (Fotó: Joe McNally / Getty Images Hungary)