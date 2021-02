AZ 51. SUPER BOWL – ESKÜSZÖM, ELKAPTAM!



A Falcons lehengerlő támadójátékára az alapszakasz után a playoffban sem találtak ellenszert, és a Patriots elleni fináléban is volt már 28–3 az Atlanta előnye – de így is a New England nyerte meg a meccset! A találkozó egyik legszürreálisabb jelenete az volt, amikor Brady előrehajított labdája nagyjából minden érintett játékoson felpattanva került Julian Edelman kezei közé, és bár onnan elsőre még kicsúszott a tojás, néhány centivel a föld előtt megszerezte azt. A védők hevesen tiltakoztak, hogy földet ért a labda, az elkapó viszont váltig állította nekik, hogy jó volt az elkapás, és mutatta a kivetítőn is nekik, amit hamarosan a játékvezetők is megerősítettek: érvényes a játék! A Patriots végül hosszabbításban nyert 34–28-ra. (Fotó: Michael Zagaris / Getty Images Hungary)