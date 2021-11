Íme az év legjobb természetfotói

Kezünkben a Föld – 1. díj – Mesterházi József: Hurokban – Fiatal dámbika az erdővédelmi kerítés maradványaiba keveredett a bakonyi erdőben. A küzdelem a szabadulásért már egynapos lehetett, kimerülten is életveszélyes mozdulatokkal próbált szabadulni. Érzékelte, hogy ott vagyok, talán várta is a segítséget, amit a nálam lévő késsel körülbelül harminc perc alatt meg is tudtam oldani.

(Fotó: Mesterházi József / Lenergy – Az Év Természetfotósa 2021 / naturArt)